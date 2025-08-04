В Москве простились с режиссёром Юрием Ерёминым

Прощание с народным артистом России, режиссёром Юрием Ерёминым прошло в Театре Моссовета. Проститься с мастером пришли родные, друзья, коллеги, артисты и ученики — все, кто знал и ценил его тонкую, сценическую интонацию и глубокое театральное чутьё.

В память о нём в холле театра оформили фотовыставку: на снимках — сцены из его спектаклей, моменты репетиций, работа с артистами. Среди представленных постановок: «Мадам Бовари», «Царство отца и сына», «Игроки», «Серебряный век», «Casting», «P.P.P», «Морское путешествие 1933 года» и другие. Церемонию вёл заслуженный артист России Валерий Яременко.

Заслуженная артистка России Ольга Анохина назвала Еремина представителем уходящей театральной эпохи. Также она прочитала послание от народного артиста России Валерия Баринова, который не смог присутствовать лично.

«Он один из тех редких режиссёров, которые открыли во мне многое. Это был подарок судьбы — встреча с ним», — произнесла она со сцены.

Почтить память Юрия Ивановича пришли Ольга Остроумова, Евгения Крюкова, Ольга Кабо, Анна Михайловская, Алексей Трофимов, Нил Кропалов и другие актёры Театра Моссовета. Венки были направлены от коллективов РАМТа, Театра Пушкина, МХТ им. Чехова и ГИТИСа. Гроб с телом вынесли под долгие аплодисменты. Юрий Ерёмин будет похоронен на Миусском кладбище Москвы.