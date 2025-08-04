Юрист рассказала, в каких случаях можно не платить за стрижку в салоне красоты

Если после визита в салон красоты вы остались недовольны стрижкой или укладкой, не спешите платить за работу, которая вас не устраивает. Юрист Алла Георгиева рассказала «Москве 24», что закон «О защите прав потребителей» даёт возможность требовать бесплатного исправления услуги, отказа от оплаты или компенсации за моральный и материальный ущерб. В большинстве случаев вопросы решаются мирно — руководство салона заинтересовано сохранить клиента и не испортить репутацию.

«Но если администрация на уступки не идёт, необходимо написать претензию и вручить её представителю салона, чтобы он расписался и поставил дату. Либо отправить её по почте, на юридический адрес организации», — сказала эксперт.







Если в течение десяти дней жалоба останется без ответа, можно обращаться в суд. Кроме того, имеет смысл подать жалобу в Роспотребнадзор, чтобы проверить работу салона на предмет нарушений.

Юрист отмечает, что проще всего выиграть дело при явных дефектах — например, если мастер сжёг волосы или создал явно неаккуратную причёску. Сложнее доказать вину, когда результат просто не совпадает с пожеланиями клиента — например, слишком коротко подстригли или выбрали неправильный оттенок краски.

В таких случаях помогут свидетели, которые слышали ваши требования, или запись разговора с мастером на диктофон — эти доказательства могут сыграть решающую роль в споре с салоном.