Правила игры с самостроем: Юрист рассказала, как не нарваться на штраф

В большинстве случаев незаконно возведённые здания подлежат демонтажу по решению властей — будь то государственные или муниципальные структуры. Однако существуют обстоятельства, при которых собственники могут попытаться сохранить свои объекты и избежать сноса. Об этом RuNews24.ru рассказала юрист Светлана Стрежнёва.

Права владельцев земельных участков на строительство регулируются не только земельным законодательством, но и нормами градостроительства, техническими стандартами, экологическими требованиями, санитарными правилами и нормами пожарной безопасности, указала она.

Постройка считается самовольной, если она: возведена на участке без официального предоставления;

вид разрешённого использования земли не допускает такой объект;

строительство прошло без необходимых согласований и разрешений (при условии, что они требовались на момент начала работ и при обнаружении строения);

возведение нарушило действующие строительные нормы.

Важно понимать, что лицо, построившее самовольный объект, не получает на него права собственности и не вправе распоряжаться им до признания этого права судом, даже если регистрация в ЕГРН уже проведена.

При рассмотрении споров суды оценивают возможность устранения нарушений, а также наличие угроз безопасности и прав третьих лиц. Незначительные отклонения от норм, не создающие опасности и не ущемляющие чужие интересы, обычно не ведут к обязательному сносу. Если нарушения невозможно исправить, а владелец не выполняет судебное предписание о демонтаже, ФССП приступит к принудительному исполнению решения.

«Необходимо помнить, что строительство, реконструкция объектов капитального строительства без соответствующего разрешения может повлечь административную ответственность по статье 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — заключила юрист.