Группа «Интонация» раскрыла, как пробиться на вершину без продюсеров и влиятельных друзей

Участники группы «Интонация» Александр Новиков и Денис Гладкий поделились своим взглядом на возможность пробиться в шоу-бизнес без поддержки продюсеров и влиятельных знакомств. Главным ресурсом они считают наличие слаженной команды. Об этом они рассказали порталу «Страсти».

«Начнём с того, что у нас есть команда — и это огромное преимущество. Когда каждый занимается своим делом, это здорово упрощает процесс. Важно не искать продюсера, а не потерять себя», — сказал Новиков.

Его коллега Гладкий согласился с этим мнением, добавив, что у такого артиста за спиной всегда будет верная команда. По его словам, главное — верить в музыку и искать единомышленников.

Гладкий также вспомнил разговор с начинающим артистом, который искал направление в карьере. «Он спрашивал: «Куда идти? С кем работать?». Тогда певец понял, насколько важна команда, которая берёт на себя организационные задачи — концерты, релизы, технические вопросы. В итоге они просто приезжают, поют свои песни и наслаждаются процессом.

«Но самое главное — всем в команде должно нравиться то, что мы делаем. Без этого не будет движения вперёд», — поделился Гладкий.