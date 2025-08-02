Умер участник группы The Rolling Stones Флако Хименес

Известный американский музыкант Леонардо Хименес по прозвищу Флако (Тощий) скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщило издание National World.

По словам сына певца, перед смертью Флако сказал, что очень устал. Причиной смерти стала продолжительная болезнь — последние десять лет Флако боролся с серьёзными проблемами со здоровьем. В 2014 году он перенёс сложную операцию на позвоночнике, а год спустя — экстренное хирургическое вмешательство после травмы бедра.