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2 августа, 18:20

Умер участник группы The Rolling Stones Флако Хименес

Леонардо Флако Хименез. Обложка © wikipedia.org / Listenyoungman

Леонардо Флако Хименез. Обложка © wikipedia.org / Listenyoungman

Известный американский музыкант Леонардо Хименес по прозвищу Флако (Тощий) скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщило издание National World.

По словам сына певца, перед смертью Флако сказал, что очень устал. Причиной смерти стала продолжительная болезнь — последние десять лет Флако боролся с серьёзными проблемами со здоровьем. В 2014 году он перенёс сложную операцию на позвоночнике, а год спустя — экстренное хирургическое вмешательство после травмы бедра.

Музыкант вошёл в историю как автор песен и участник записи альбома Voodoo Lounge группы The Rolling Stones. Его смерть наступила через несколько месяцев после последней госпитализации.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в возрасте 69 лет умер первый вокалист культовой британской хеви-метал группы Iron Maiden Пол Марио Дэй. Не все знают о его участии в коллективе, потому что певца быстро заменили, посчитав, что он недостаточно харизматичен. Чуть менее года назад скончался ещё один экс-вокалист «Железной девы» Пол Ди'Анно.

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Юрий Лысенко
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