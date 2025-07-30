Умер первый вокалист Iron Maiden Пол Марио Дэй
Billboard: В 69 лет ушёл из жизни первый вокалист Iron Maiden Пол Марио Дэй
Пол Марио Дэй. Обложка © Wikipedia / Michael Putland
На 70-м году жизни скончался Пол Марио Дэй, первый вокалист легендарной британской хэви-метал-группы Iron Maiden. Музыкант присоединился к группе в конце 1975 года, но вскоре его исключили из состава из-за якобы недостаточной энергетики и харизмы. Об этом сообщил журнал Billboard.
Пребывание Дэя в составе Iron Maiden было недолгим – всего 10 месяцев. Однако он вошёл в историю рок-музыки как один из основоположников группы. Несмотря на короткий период в Iron Maiden, Дэй продолжил музыкальную карьеру, выступая в составах групп More, Wildfire и Compilation.
Ранее стало известно о смерти сооснователя Black Sabbath Оззи Осборна. Печальные новости сообщили его родные. Музыкант умер в 76 лет. Последнее выступление легенды хеви-метал сцены состоялось 5 июля, на нём Осборн простился с поклонниками. Во время концерт он не мог ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.