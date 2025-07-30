Умер первый вокалист Iron Maiden Пол Марио Дэй

На 70-м году жизни скончался Пол Марио Дэй, первый вокалист легендарной британской хэви-метал-группы Iron Maiden. Музыкант присоединился к группе в конце 1975 года, но вскоре его исключили из состава из-за якобы недостаточной энергетики и харизмы. Об этом сообщил журнал Billboard.

Пребывание Дэя в составе Iron Maiden было недолгим – всего 10 месяцев. Однако он вошёл в историю рок-музыки как один из основоположников группы. Несмотря на короткий период в Iron Maiden, Дэй продолжил музыкальную карьеру, выступая в составах групп More, Wildfire и Compilation.