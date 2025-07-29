Пышные похороны Оззи Осборна пройдут в его родном городе 30 июля

Похороны сооснователя культовой группы Black Sabbath Оззи Осборна, скончавшегося на 77-м году жизни, пройдут 30 июля в родном для музыканта городе Бирмингеме. Ожидается, что проститься с легендой рок-музыки соберётся множество поклонников. Об этом сообщает Mirror.

«Мы гордимся провести церемонию вместе с его любящей семьей там, где все началось. Мы благодарны за то, что его семья щедро предложила взять на себя расходы по организации мероприятия», — заявил лорд-мэр Бирмингема Зафар Икбал.