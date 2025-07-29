Пышные похороны Оззи Осборна пройдут в его родном городе 30 июля
Mirror: Похороны Оззи Осборна состоятся в Бирмингеме 30 июля
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Похороны сооснователя культовой группы Black Sabbath Оззи Осборна, скончавшегося на 77-м году жизни, пройдут 30 июля в родном для музыканта городе Бирмингеме. Ожидается, что проститься с легендой рок-музыки соберётся множество поклонников. Об этом сообщает Mirror.
«Мы гордимся провести церемонию вместе с его любящей семьей там, где все началось. Мы благодарны за то, что его семья щедро предложила взять на себя расходы по организации мероприятия», — заявил лорд-мэр Бирмингема Зафар Икбал.
Власти города подготовили особую траурную процессию. Гроб с телом музыканта в сопровождении духового оркестра медленно проследует к мосту Black Sabbath и одноимённой скамейке, которая уже стала стихийным мемориалом для поклонников.
Напомним, о смерти Оззи Осборна стало известно 22 июля. Печальные новости сообщили его родные. Музыкант умер в 76 лет. Последнее выступление легенды хеви-метал сцены состоялось 5 июля, на нём Осборн простился с поклонниками. Во время концерт музыкант не мог ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.