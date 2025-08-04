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Регион
4 августа, 12:59

Погибшая в Дербенте туристка оказалась сотрудницей Газпрома

Погишая Елена Краснова. Обложка © marigaz

Погишая Елена Краснова. Обложка © marigaz

Погибшей в Дербенте туристкой оказалась 37-летняя сотрудница «Газпрома» из Йошкар-Олы Елена Краснова, на которую во время прогулки у Джума-мечети упало дерево. Об этом сообщили в Telegram-канале газовых компаний Марий Эл.

Вместе с ней пострадали две жительницы Москвы, которых доставили в больницу. Коллеги Красновой, работавшей секретарём в «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», выразили глубокую скорбь, отметив её доброту, активность и чуткость. По факту трагедии начато уголовное дело о халатности должностных лиц Минприроды Дагестана, повлекшей смерть человека.

Установлена личность туристки, погибшей из-за падения дерева в Дербенте
Установлена личность туристки, погибшей из-за падения дерева в Дербенте

О смерти женщины при падении дерева в исторической части Дербента сообщалось ранее. Инцидент произошёл в Джума-мечети. Сотрудники межрайонного следственного отдела приступили к процессуальной проверке происшествия. Соответствующее решение будет принято после выяснения всех обстоятельств трагедии.

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Оксана Попова
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