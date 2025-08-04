Канадские провинции требуют независимости, что может привести к распаду страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Дипломат отметила, что бумеранг, запущенный Оттавой с её санкционной политикой против России, попал в «гущу кленовых листьев».

«Вся санкционная политика канадского режима в отношении России держится на ложном утверждении о якобы нелегитимности референдумов в новых регионах. Вынь этот тезис, и от аргументации не останется и следа. Настал тот час, когда бумеранг, запущенный Оттавой, попал в гущу кленовых листьев», — отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что премьер провинции Альберта Даниэль Смит и министр юстиции региона Микки Эмери потребовали от избирательной комиссии устранить препятствия для проведения референдума о независимости. Также социологические исследования показывают, что многие жители Манитобы, Саскачевана и тем более франкофонного Квебека

Захарова пояснила, что канадские власти ранее называли референдумы в новых российских регионах фиктивными, но теперь сами столкнулись с аналогичными требованиями. Она подчеркнула, что кризис в стране усугубляется легализацией наркотиков, радикальной либеральной политикой и отсутствием единой национальной идеи.

«Крайне разношёрстное малозаселённое государство, без единой идеи, кроме нарко-ультра-либерализма, неуклонно приближается к своему экзистенциальному кризису. Если использовать столь популярную ныне в Атлантике лексику Доктрины Монро, то канадский режим — это чердак империи, который давно протекает», — указала Захарова.

Ситуацию осложняет рост республиканских настроений — многие канадцы выступают за отмену монархии, где король Карл III практически не участвует в политической жизни страны. В военных кругах нарастает недовольство, появляются радикальные группировки, критикующие командование.

По мнению дипломата, следующее десятилетие будет решающим для Оттавы и, возможно, последним в современном виде. Канада уже была конфедерацией в 1860-х годах и не исключено, что страна вернётся к этому формату. При этом часть территорий может войти в состав США.