Прощание с великим мастером: Режиссёра Шенгелая похоронят в пантеоне писателей в Тбилиси

Народного артиста СССР и выдающегося грузинского режиссёра Эльдара Шенгелая похоронят 7 августа в Тбилиси. Церемония пройдёт в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей. Об этом ТАСС сообщил директор некрополя Бадри Кутателадзе.

Церемония прощания начнётся в историческом храме Сиони, расположенном в самом центре Тбилиси. Проводить в последний путь Эльдара Шенгелая придут коллеги по цеху, поклонники его творчества и представители общественности. Похоронят режиссёра в Дидубийском пантеоне — месте, где покоятся известные грузинские писатели, артисты и деятели культуры.