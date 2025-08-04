Прощание с великим мастером: Режиссёра Шенгелая похоронят в пантеоне писателей в Тбилиси
Режиссёра Эльдара Шенгелая похоронят 7 августа в тбилисском Дидубийском пантеоне
Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов
Народного артиста СССР и выдающегося грузинского режиссёра Эльдара Шенгелая похоронят 7 августа в Тбилиси. Церемония пройдёт в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей. Об этом ТАСС сообщил директор некрополя Бадри Кутателадзе.
Церемония прощания начнётся в историческом храме Сиони, расположенном в самом центре Тбилиси. Проводить в последний путь Эльдара Шенгелая придут коллеги по цеху, поклонники его творчества и представители общественности. Похоронят режиссёра в Дидубийском пантеоне — месте, где покоятся известные грузинские писатели, артисты и деятели культуры.
Сегодня, 4 августа, стало известно о смерти Эльдара Шенгелая — режиссёру было 92 года. Печальную новость сообщили в Фонде Нато Вачнадзе. Зрители запомнили его по культовым фильмам «Голубые горы, или Неправдоподобная история», «Необыкновенная выставка», «Чудаки», «Снежная сказка» и другим. Шенгелая входил в число самых узнаваемых представителей грузинской кинематографии и в 1988 году был удостоен звания народного артиста СССР.