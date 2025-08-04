Врач объяснила, можно ли простудиться, пролежав весь день под кондиционером

«Не стой на сквозняке — заболеешь!» — эту фразу многие слышали с детства. Но действительно ли холодный воздух способен спровоцировать простуду? Ответ на этот вопрос «Вечерней Москве» дала инфекционист Елена Мескина.

По словам специалиста, длительное воздействие холодного воздуха на определённые участки тела, например шею, спину или плечи, может вызвать неприятные ощущения — мышечную боль и ограничение подвижности. Это связано с тем, что организм активирует защитные механизмы: мышцы напрягаются, чтобы вырабатывать тепло, а сосуды сужаются, уменьшая отдачу тепла.

Такое состояние ведёт к снижению кровотока и кислородному дефициту в мышцах, что и вызывает дискомфорт. Однако подобные эффекты возникают лишь при продолжительном пребывании на холоде.

Что касается риска заболеть из-за кондиционера или сквозняка, то здесь всё зависит от общего состояния здоровья. Если иммунитет крепкий, питание сбалансированное, а организм не испытывает стрессов и хронических заболеваний, то холодный воздух не спровоцирует болезнь.

«Простудиться от холодного воздуха можно, если вы пережили сильный эмоциональный стресс, не спали несколько суток, у вас нарушен нормальный рацион питания и имеется серьёзная хроническая болезнь», — отметила она.