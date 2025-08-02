Слабые места: Life.ru узнал у врача, почему колени начинают скрипеть уже в 30 лет

Проблемы с суставами и позвоночником — распространённое явление, затрагивающее людей уже в 30 лет. Life.ru узнал у врача высшей категории, ортопеда, травматолога Павла Семиченкова, почему колени начинают скрипеть уже в этом возрасте.

У каждого человека есть свои слабые места. Для одних это зрение, для других — сердце, а для третьих — опорно-двигательный аппарат. Диспластический синдром — это врождённое состояние, характеризующееся гипермобильностью суставов (чрезмерной подвижностью). У таких людей связки и фасции (соединительная ткань) более эластичны и подвержены растяжениям и травмам. Павел Семиченков Врач высшей категории, ортопед, травматолог

К сожалению, количество людей с диспластическими проявлениями растёт с каждым поколением, говорит врач. Среди современных детей диспластики составляют более 50%. Если у ребёнка с детства наблюдается вальгус (искривление ног), плоскостопие, Х-образные ноги или нарушения осанки, это может свидетельствовать о врождённой слабости опорно-двигательного аппарата, которая проявляется болями в суставах в более зрелом возрасте (30-40 лет).

Современный человек ведёт малоподвижный образ жизни. Работа за компьютером, поездки на автомобиле — всё это приводит к минимальной физической активности. Парадоксально, но занятия в спортзале не всегда компенсируют недостаток движения. Наиболее полезной является длительная, низкоинтенсивная нагрузка — равномерное движение в течение всего дня.

«Просиживание на работе физиологически неправильная нагрузка. Неправильный режим физической активности также вреден. Например, просидев весь день, человек идёт в спортзал и нагружает себя интенсивными упражнениями до изнеможения — это не физиологично. Сильные и правильно работающие мышцы — залог здоровья суставов. Слабые или неправильно работающие мышцы приводят к перегрузкам суставов и болям», — поясняет ортопед.

Питание играет решающую роль, уверен Семиченков. Современный рацион часто изобилует быстрыми углеводами (сахар, мучные изделия). Это провоспалительная пища, она закисляет организм. Избыток быстрых углеводов способствует не только ожирению, что само по себе негативно влияет на суставы, но и повышает воспалительную активность в организме.

Быстрые углеводы создают благоприятную среду для развития воспаления в суставах. Поэтому многие заболевания суставов — это воспалительные артропатии. Для здоровья суставов необходимо сбалансированное питание, богатое белками, жирами, углеводами, витаминами и микроэлементами. Часто современный рацион не обеспечивает организм необходимыми питательными веществами.