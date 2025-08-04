ВСУ готовят попытку прорыва российской границы

В непосредственной близости от Брянщины, на территории Черниговской области, зафиксировано скопление до 50 тысяч украинских военных, половина из которых — иностранные наёмники из Турции, Польши и Грузии. Их цель, по данным Mash, совершить очередную попытку прорыва российской госграницы.

Telegram-канал сообщает, что за минувшую неделю российские пограничники и десантники отразили около 10 малых атак и уничтожили 3-4 украинские ДРГ в Климовском районе Брянской области. Полевые штабы ВСУ находятся в Городне, Корюковке и Новгороде-Северском Черниговской области. Недавно ВСУ взорвали мост на дороге Новые Юрковичи – Климово у деревни Рудня-Цата, применив для этих целей дрон на оптоволокне.