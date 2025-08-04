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Регион
4 августа, 13:28

ВСУ готовят попытку прорыва российской границы

Mash: ВСУ стянули к границам Брянской области порядка 50 тыс. солдат и наёмников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

В непосредственной близости от Брянщины, на территории Черниговской области, зафиксировано скопление до 50 тысяч украинских военных, половина из которых — иностранные наёмники из Турции, Польши и Грузии. Их цель, по данным Mash, совершить очередную попытку прорыва российской госграницы.

Telegram-канал сообщает, что за минувшую неделю российские пограничники и десантники отразили около 10 малых атак и уничтожили 3-4 украинские ДРГ в Климовском районе Брянской области. Полевые штабы ВСУ находятся в Городне, Корюковке и Новгороде-Северском Черниговской области. Недавно ВСУ взорвали мост на дороге Новые Юрковичи – Климово у деревни Рудня-Цата, применив для этих целей дрон на оптоволокне.

Стягивание резервов к Брянской области началось сразу после их отступления из Курской области, а развёртывание первых штабов было отмечено ещё в мае. В свою очередь, Армия России значительно усилила сосредоточение на границе с Брянской областью.

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Тем временем на Лиманском направлении российские военные прорвали оборону украинской армии и углубились в тыл к противнику на пять километров в Серебрянском лесу, находящемся в северной части ДНР.

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Ольга Сливченко
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