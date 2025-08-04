Шесть бойцов против скопищ ВСУ: В зоне СВО появился свой дом Павлова

В зоне проведения СВО появился свой Дом Павлова как символ упорства и мужества российских бойцов. Речь идёт о трёхэтажном здании в посёлке Удачное в ДНР, который шестеро отважных бойцов обороняли в течение двух месяцев, пишет военкор Александр Коц в своём телеграм-канале.

Участники СВО об обороне дома в посёлке Удачное. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Как сообщили в Министерстве обороны, группа российских военнослужащих из 15-й мотострелковой бригады группировки «Центр» под командованием Михаила Петрова (позывной Петрович) два месяца вела круговую оборону, обеспечив плацдарм для дальнейшего продвижения российских подразделений.

Перед штурмом бойцы воспользовались плохими погодными условиями, чтобы скрытно преодолеть открытое поле под огнём пулемётов и БПЛА. Военные заняли здание в промзоне и удерживали его под постоянным давлением противника. Российские бойцы выбили засевшего по соседству противника с помощью трофейных гранатомётов. Но на этом атаки не закончились. Позиции группы Петровича попытались штурмовать на двух американских Humvee с новейшим вооружением и прицелами. Несмотря на численное преимущество, украинские силы были отброшены.

«Я им кричал: «Вы зачем сюда пришли? Вас командование на смерть послало». Нас хоть и было шесть человек, мы за два месяца там хорошо обосновались. Противник получил по рогам и был вынужден откатиться», — вспоминает военнослужащий.