Пушилин доложил Путину о ситуации с водоснабжением в ДНР

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава ДНР Денис Пушилин затронул тему тяжёлой ситуации с водоснабжением в республике, жители которой получают воду по несколько часов раз в несколько дней. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Самым сложным вопросом и серьёзным вызовом для нас является, конечно же, вопрос водообеспечения. Вопрос для нас обострился после того, как противник устроил водную блокаду», — сказал Пушилин.

Как пояснил глава ДНР, построенный ранее водовод покрывает лишь половину потребностей региона. Остальное восполнялось за счёт резервных водохранилищ, но их запасы практически иссякли. Ситуацию усугубляет критический износ водопроводных сетей — из-за рваного графика подачи воды ежедневно фиксируются сотни порывов. Для ликвидации последствий создан специальный штаб под руководством министра строительства Ирека Файзуллина.

Для устранения проблемы задействованы 50 аварийных бригад, 75 водовозок, технику дополнительно прислали регионы. Параллельно ведётся расчистка русел рек и переброска воды между водохранилищами. Путин подчеркнул, что водовод пока не достиг запланированной мощности, а высокие потери воды ставят под угрозу устойчивость всей системы. Пушилин, в свою очередь, заверил, что объединение коммунальных предприятий помогает ускорить ремонт, но работа только начинается.