Что сделать в августе, чтобы провести остаток лета без сожалений: Чек-лист от психолога

Август традиционно становится временем, когда люди пытаются успеть сделать всё, что не успели за лето. Запланированные на июнь – июль дела — ремонт, подготовка детей к школе, поездки — накапливаются и обрушиваются в последний летний месяц. В результате август превращается в хаотичную нервную гонку, где даже выполнение всех задач не приносит удовлетворения, а лишь оставляет ощущение стресса и тревоги. Это напряжение затем плавно перетекает в не менее напряжённый сентябрь. Как провести остаток лета без сожалений, Life.ru рассказала психолог Марианна Абравитова.

1. Распределите нагрузку

Чтобы месяц прошёл более гармонично, важно правильно распределить нагрузку. Если вам необходимо выполнить конкретные задачи (например, школьные покупки), не откладывайте их на последнюю неделю. Выделите для этого три дня в начале или середине месяца. Так вы освободите остальное время от постоянного беспокойства о невыполненных делах. Этот принцип работает для любых августовских задач — их лучше решать компактно, а не растягивать на весь месяц, советует Абравитова.

2. Не бойтесь откладывать «на завтра»

Что касается ремонта, который не успели начать в начале лета, — не стоит начинать его в августе, даже если он косметический. Лучше перенести эти планы на осень или зиму. Лето, особенно в нашем климате, слишком ценно, чтобы тратить его на ремонтные работы. Каждый тёплый день стоит использовать для отдыха и восстановления сил, рекомендует собеседница Life.ru.

3. Не вините себя за «упущенное» лето

Если ваш отпуск захватывает первые дни сентября — это не катастрофа. Главное — позволить себе полноценно отдыхать без чувства вины. Когда мы осознанно выделяем время для важных дел, а затем переключаемся на отдых, это избавляет от постоянной тревоги и невроза.

Попробуйте такой подход хотя бы раз, выделите несколько дней для решения всех задач, а остальное время посвятите отдыху, возможно захватив часть сентября. Лето дано нам для восстановления энергии — и только отдохнув по-настоящему, мы сможем продуктивно вернуться к работе и учёбе. Марианна Абравитова Психолог