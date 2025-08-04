Сворачиваем привороты: Экстрасенс Олег Шепс рассекретил возлюбленную

Звезда «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс вышел из тени — теперь и в личной жизни. Один из самых завидных холостяков показал свою девушку, с которой недавно отдыхал в Таиланде. Об этом стало известно Super .

В июле Шепс признался, что не одинок, но имя девушки держал в секрете. Теперь загадка раскрыта: избранницу зовут Полина, она фотограф из Тюмени. Первое фото пары было сделано на самарской Волге — на родине экстрасенса, а значит, возможно, уже и с семьёй познакомил. Недавно влюблённые провели отпуск в Таиланде, судя по кадрам в соцсетях. Поклонницы Шепса отреагировали на это с грустью и юмором.