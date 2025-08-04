Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 14:05

Сворачиваем привороты: Экстрасенс Олег Шепс рассекретил возлюбленную

Super: Олег Шепс впервые показал свою девушку, ей оказалась фотограф из Тюмени

Экстрасенс Олег Шепс и фотограф Полина. Обложка © Telegram / POLINA FRIS / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shepsolegofficial

Экстрасенс Олег Шепс и фотограф Полина. Обложка © Telegram / POLINA FRIS / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shepsolegofficial

Звезда «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс вышел из тени — теперь и в личной жизни. Один из самых завидных холостяков показал свою девушку, с которой недавно отдыхал в Таиланде. Об этом стало известно Super.

Экстрасенс Олег Шепс и фотограф Полина. Фото © Telegram / POLINA FRIS

Экстрасенс Олег Шепс и фотограф Полина. Фото © Telegram / POLINA FRIS

В июле Шепс признался, что не одинок, но имя девушки держал в секрете. Теперь загадка раскрыта: избранницу зовут Полина, она фотограф из Тюмени. Первое фото пары было сделано на самарской Волге — на родине экстрасенса, а значит, возможно, уже и с семьёй познакомил. Недавно влюблённые провели отпуск в Таиланде, судя по кадрам в соцсетях. Поклонницы Шепса отреагировали на это с грустью и юмором.

Обезумевшие фанаты чуть не сорвали съёмки «Битвы экстрасенсов» и кинулись на магов
Обезумевшие фанаты чуть не сорвали съёмки «Битвы экстрасенсов» и кинулись на магов

Олег Шепс — один из самых загадочных участников «Битвы экстрасенсов». Ранее он откровенно рассказал о личной жизни. По словам мага, женское внимание ему приятно, но в отношениях для него важны доверие и свобода.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar