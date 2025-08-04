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4 августа, 14:18

Временным премьер-министром Литвы назначен выпускник МГУ, отлично знающий русский язык

И. о. премьер-министра Литвы назначен министр финансов Шаджюс, окончивший МГУ

Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS

Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Литвы назначен Римантас Шаджюс. Политик окончил химический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова в 1983 году. В литовском правительстве он возглавлял Министерство финансов.

Шаджюсу 64 года. Он член Социал-демократической партии Литвы Свободно владеет русским, английским, немецким, польским и французским языками. Занимал должность министра финансов Литвы в 2007-2008, 2012-2016 и 2024-2025 годах.

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Напомним, ранее Правительство Литвы во главе с 45-летним Гинтаутасом Палуцкасом ушло в отставку на фоне коррупционного скандала вокруг премьер-министра. Теперь руководство победившей в 2024 году на парламентских выборах Социал-демократической партии должно представить президенту нового кандидата в премьеры. В случае одобрения у него будет две недели на формирование нового кабинета.

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Никита Никонов
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