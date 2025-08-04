Временным премьер-министром Литвы назначен выпускник МГУ, отлично знающий русский язык

Напомним, ранее Правительство Литвы во главе с 45-летним Гинтаутасом Палуцкасом ушло в отставку на фоне коррупционного скандала вокруг премьер-министра. Теперь руководство победившей в 2024 году на парламентских выборах Социал-демократической партии должно представить президенту нового кандидата в премьеры. В случае одобрения у него будет две недели на формирование нового кабинета.