После новостей об уходе в отставку литовского премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, в стране назревает необходимость переоценки приоритетов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью телеканалу «Звезда» подчеркнул, что Литве стоит сосредоточиться на нуждах собственного населения, а не подстраиваться под требования Евросоюза.

«Пожелать можно только одно — думать не о сиюминутной выгоде и подстраиваться под общую «дудку» Евросоюза, а защищать интересы своего народа и своей страны», — сказал депутат.