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Регион
4 августа, 12:35

Литву после скандала с премьером-коррупционером призвали перестать плясать под дудку ЕС

Депутат Чепа: Литве пора прекратить подстраиваться под дудку ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A. Aleksandravicius

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A. Aleksandravicius

После новостей об уходе в отставку литовского премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, в стране назревает необходимость переоценки приоритетов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью телеканалу «Звезда» подчеркнул, что Литве стоит сосредоточиться на нуждах собственного населения, а не подстраиваться под требования Евросоюза.

«Пожелать можно только одно думать не о сиюминутной выгоде и подстраиваться под общую «дудку» Евросоюза, а защищать интересы своего народа и своей страны», — сказал депутат.

Чепа также обратил внимание, что нынешние сложности в Европе затрагивают и Прибалтику, включая Литву. Он предположил, что отставка правительства напрямую связана с жёсткой русофобской позицией, которую занимает страна. Он добавил, что дела в экономике Литвы пошли бы в гору, если бы правительство решило улучшить отношения с РФ.

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Напомним, что литовский премьер Палуцкас устроил себе двухнедельный отпуск, когда президент страны Науседа потребовал от него оправданий по обвинениям в коррупции. В итоге из-за коррупционного скандала весь кабмин Литвы подал в отставку.

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Владимир Озеров
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