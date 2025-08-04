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4 августа, 09:09

«Нечего стыдиться»: Кабмин Литвы ушёл в отставку после коррупционного скандала вокруг премьера

Кабмин Литвы ушёл в отставку на фоне коррупционного скандала вокруг премьера

Обложка © Wikipedia / Saeima. Baltijas Asamblejas 31.sesija Viļņā

Обложка © Wikipedia / Saeima. Baltijas Asamblejas 31.sesija Viļņā

Правительство Литвы подало в отставку на фоне коррупционного скандала вокруг премьер-министра страны Гинтаутаса Палуцкаса. Уход премьера сопровождался аплодисментами, а сам он заявил, что ему «нечего стыдиться».

Речь ушедшего в отставку премьер-министра Литвы Гинтаутаса Палуцкаса. Видео © Прямая трансляция заседания парламента Литвы

«Это, уважаемые коллеги, на самом деле была честь. Честь. 19-е правительство проделало значительную работу. И на самом деле, я думаю, нам нечего стыдиться. Спасибо всем», — сказал Палуцкас, покинув зал.

О дате новых выборов пока не сообщается.

По данным литовских журналистов, до вступления в должность Палуцкас получил банковский кредит в обход очереди — для компании, в которой сам был основным акционером. Это стало последней каплей в череде скандалов, сопровождавших его карьеру. Ещё в 2012 году, будучи директором администрации Вильнюса, он был осуждён условно за злоупотребление полномочиями — его уличили в протекции коммунальных тендеров. Тогда суд приговорил его к двум годам условно и обязал выплатить 16,5 тыс. евро компенсации.

Палуцкас стал премьер-министром Литвы в декабре прошлого года, сменив на этом посту Ингриду Шимоните.

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Напомним, после жёсткого ультиматума со стороны президента Литвы Гитанаса Науседа премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас решил устроить двухнедельный отпуск. За это время он должен был собрать необходимую информацию по поводу своей предыдущей деятельности, чтобы предоставить её правительству.

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Мария Любицкая
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