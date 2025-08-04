Близкий друг Юрия Антонова рассказал о «тайных детях» композитора
Поэт Ильичев: У Юрия Антонова есть дочь и сын, но он о них умалчивает
Юрий Антонов. Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Отпраздновавший своё 80-летие знаменитый композитор и исполнитель Юрий Антонов не смог присутствовать на вручении премии «Триумф Года» по причине ухудшения самочувствия. Причиной тому стала бытовая травма, полученная в результате падения с лестницы в его доме за городом. Вместо юбиляра почётную награду принял его многолетний товарищ и поэт Владимир Ильичев, чья дружба с музыкантом длится долгие годы.
Ильичев подтвердил факт травмы, полученной Антоновым, упомянув, что передвижение по лестницам его трёхэтажного дома теперь затруднено. По информации kp.ru, музыкант предпочитает уединение и проводит большую часть времени на природе. На территории его поместья расположен небольшой зоопарк, о котором заботятся специалисты.
Сам Антонов также активно участвует в уходе за животными и в настоящее время занимается ландшафтным дизайном – обновлением прудов и реставрацией веранды. Несмотря на закрытый образ жизни и нежелание выносить личные дела на публику, Ильичев обмолвился о детях Антонова. По его словам, у артиста есть дочь, живущая во Франции, и сын, с которым он не поддерживает связь. Поэт добавил, что эта тема является запретной в их разговорах, и не стал вдаваться в детали.
«Мы с Юрием Михайловичем о его детях не говорим, это запрещённая тема», — отметил Ильичев.
По данным издания, у Юрия Антонова было три брака: первая жена эмигрировала в США, вторая проживает в Хорватии, а третья — во Франции. Наследница музыканта живёт с матерью в Париже, а вот сын находится в РФ.
А ранее Life.ru сообщал, что 18 и 21 июля ФНС приостанавливала операции по ряду счетов Антонова — полностью или частично. В начале августа стало известно, что налоговая разблокировала счета музыканта.