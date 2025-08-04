В очередях на подъезде к Крымскому мосту стоят уже более четырёх тысяч машин

В очереди к Крымском мосту с обеих сторон скопилось уже 4068 автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал, отслеживающий обстановку на подъездах к переправе.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2850 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Время ожидания составляет шесть часов. В очереди со стороны Керчи стоят 1218 автомобилей, время ожидания свыше трёх часов. Данные приведены на 17:00 по московскому времени.