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Регион
4 августа, 15:09

Толпа байкеров провела сход в Екатеринбурге из-за сбитой авто мотоциклистки

В Екатеринбурге десятки байкеров собрались на сход в поддержку пострадавшей в ДТП мотоциклистки Надежды Гугумберидзе. Несколько дней назад она попала в аварию с автомобилем на въезде в город возле стелы «Европа — Азия» и едва не погибла на месте. Байкеры уверены, что водитель специально сбил девушку — из-за ненависти к обладателям двухколёсного транспорта.

Байкерский сход возле ТЦ в Екатеринбурге. Видео © 66.ru

По информации местного портала 66.ru, 1 августа водитель автомобиля Isuzu сбил Надежду, после чего она была госпитализирована в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой и почти оторванной ногой. Родные пострадавшей подозревают, что ДТП могло быть неслучайным. За несколько дней до аварии водитель уже попадал в мелкое ДТП с другим мотоциклистом. Также девушка, находясь в сознании после аварии, рассказала о преследовании «жёлтым автомобилем».

Водитель отрицает свою вину и утверждает, что Надежда якобы сама виновата, поскольку подрезала его. Он также отметил, что «у байкеров есть психологические травмы, и их беспределу надо противодействовать». Байкеры на сходе потребовали тщательного расследования происшествия и организовали сбор средств на лечение пострадавшей.

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А ранее Life.ru писал о другом жёстком инциденте с мотоциклистом. В Омской области мужчина решил прокатить на байке двоюродную сестру, однако во время поездки неожиданно на проезжую часть вышла лошадь. В результате столкновения девушка погибла, мужчина и животное пострадали.

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Обложка © 66.ru

Мария Любицкая
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