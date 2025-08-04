Долгая очередь: В НАТО озвучили сроки поставок Patriot на Украину

США могут задержать поставки Patriot в Европу на срок до семи лет. Об этом заявил один из командующих НАТО, французский адмирал Пьер Вандье, сообщает Euractiv.

«Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации, французский адмирал Пьер Вандье, оценивает срок поставки новых ракет Patriot примерно в семь лет», — говорится в материале.

Другой источник издания выразил более оптимистичный прогноз, но подтвердил, что процесс займёт минимум два года.

Как пояснил адмирал, предыдущие военные поставки Украине уже истощили арсеналы европейских стран. Теперь ЕС опасается остаться без систем ПВО на долгий срок, если передаст свои Patriot Киеву, а американские поставки задержатся.

Основные подрядчики Пентагона — компании Lockheed Martin и Raytheon — наращивают производство ракет Patriot с 500 до 650 единиц в год. Однако США всё равно не собирается в полном объёме спонсировать Украину.

Представитель Raytheon сообщил Euractiv, что к 2028 году компания планирует увеличить выпуск перехватчиков GEM-T (модернизированных ракет для Patriot) на 150%. Также фирма инвестировала почти 1 млрд долларов в закупку материалов и производство радарных компонентов.