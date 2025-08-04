Глава киевского режима Владимир Зеленский побывал на Харьковском направлении и провёл встречу с военными 92-й штурмовой бригады. Он обсудил с командирами состояние обороны, настроение личного состава и систему балльного учёта за уничтожение российских солдат и техники. Тем самым сделав «красивую картинку» искусственного контроля. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Зеленский посетил бойцов ВСУ в Харьщине и обсудил систему баллов за уничтожения. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

«Бойцы держат непростой участок фронта-Липцы. Пообщался с командирами. Оборона на участке ответственности, подготовка воинов, их моральное состояние, обеспечение потребностей подразделений в фокусе внимания», — написал он.

Особое внимание украинский чиновник уделил электронной системе подсчёта боевых заслуг: она начисляет бойцам баллы за уничтожение российских военнослужащих и техники. Зеленский заверил, что обсуждённые вопросы будут «прорабатываться и решаться». В завершение визита он вручил государственные награды и поблагодарил бойцов за службу, заявив, что именно они мешают России реализовать свои планы.