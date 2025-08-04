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4 августа, 14:55

«Красивая картинка»: Зеленский опубликовал пафосное видео с поездки на фронт

Зеленский посетил бойцов ВСУ на Харьковском направлении

Зеленский посетил бойцов ВСУ в Харьщине и обсудил систему баллов за уничтожения. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Зеленский посетил бойцов ВСУ в Харьщине и обсудил систему баллов за уничтожения. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Глава киевского режима Владимир Зеленский побывал на Харьковском направлении и провёл встречу с военными 92-й штурмовой бригады. Он обсудил с командирами состояние обороны, настроение личного состава и систему балльного учёта за уничтожение российских солдат и техники. Тем самым сделав «красивую картинку» искусственного контроля. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Зеленский посетил бойцов ВСУ в Харьщине и обсудил систему баллов за уничтожения. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

«Бойцы держат непростой участок фронта-Липцы. Пообщался с командирами. Оборона на участке ответственности, подготовка воинов, их моральное состояние, обеспечение потребностей подразделений в фокусе внимания», — написал он.

Особое внимание украинский чиновник уделил электронной системе подсчёта боевых заслуг: она начисляет бойцам баллы за уничтожение российских военнослужащих и техники. Зеленский заверил, что обсуждённые вопросы будут «прорабатываться и решаться». В завершение визита он вручил государственные награды и поблагодарил бойцов за службу, заявив, что именно они мешают России реализовать свои планы.

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Ранее стало известно, что украинская оппозиция обвиняет его в утрате контроля внутри страны. НАБУ и САП якобы готовят материалы для суда над главой украинского режима. Запад теперь использует антикоррупционные органы против самого Зеленского и его окружения.

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Милена Скрипальщикова
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