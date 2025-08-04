«Всему есть предел»: Сычёв объявил об уходе из «Иртыша»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев покидает пост президента омского «Иртыша». Об этом 41-летний бывший футболист сообщил в соцсетях.

«Ну что, всему есть предел. Мои последние 14 дней в Омске», — написал Сычёв.

Дмитрий Сычёв покидает «Иртыш». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @dsychev11

Бывший футболист стал президентом «Иртыша» в январе 2024 года, через пять лет после завершения игровой карьеры. Причины ухода Сычева с поста президента «Иртыша» не уточняются. Клуб выступает во Второй лиге и в текущем сезоне занимает 7-е место в своей группе.

Напомним, что Сычёв становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В составе сборной России он забил 15 голов в 47 матчах и помог команде завоевать бронзу на Евро-2008. Карьеру игрока он завершил в 2019 году.