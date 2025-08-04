В Казахстане 8 августа состоится запуск строительства РФ первой АЭС в стране

Отмечается, что в рамках этого состоятся официальные выступления, буровые работы и передача символической капсулы российской стороне. Проект реализуется консорциумом во главе с российским «Росатомом». Организацию выбрали по итогам референдума 2024 года и внутреннего конкурса, в котором принимали участие четыре компании. Ожидается, что строительство займёт около семи лет, на которое потребуется не менее 14 миллиардов долларов.