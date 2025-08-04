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Регион
4 августа, 15:44

В Казахстане 8 августа состоится запуск строительства РФ первой АЭС в стране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Tatiana Zinchenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Tatiana Zinchenko

В Алма-Атинской области 8 августа состоится торжественная церемония запуска строительства Россией первой в Казахстане атомной электростанции. Информацию передаёт агентство по атомной энергии республики.

«8 августа 2025 года близ села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области состоится торжественная церемония запуска работ по проекту строительства АЭС в Казахстане», — приводит сообщение ТАСС,

Отмечается, что в рамках этого состоятся официальные выступления, буровые работы и передача символической капсулы российской стороне. Проект реализуется консорциумом во главе с российским «Росатомом». Организацию выбрали по итогам референдума 2024 года и внутреннего конкурса, в котором принимали участие четыре компании. Ожидается, что строительство займёт около семи лет, на которое потребуется не менее 14 миллиардов долларов.

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Юлия Сафиулина
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