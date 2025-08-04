На Украине арестовали однопартийца Зеленского, проворовавшегося при закупке БПЛА и РЭБ
ВАКС отправил под арест украинского депутата Кузнецова по делу о коррупции
Нардеп Алексей Кузнецов. Обложка © Официальный сайт партии «Слуга народа»
Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение о заключении под стражу народного депутата Алексея Кузнецова, представляющего партию Владимира Зеленского «Слуга народа». Его задержание связано с расследованием дела о коррупционных действиях при приобретении беспилотных аппаратов и систем радиоэлектронной борьбы, сообщает местное издание «Суспильне».
Согласно постановлению суда, представителю Рады назначено содержание под стражей сроком на 60 дней, с возможностью освобождения под залог в размере 8 миллионов гривен.
Ранее антикоррупционные структуры обнародовали детали крупной коррупционной схемы. По утверждениям следствия, в ней, помимо действующего нардепа Кузнецова, фигурируют руководители местных военных администраций и военнослужащие Национальной гвардии.
Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины взяло под стражу экс-главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая и нардепа Алексея Кузнецова.