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4 августа, 15:44

На Украине арестовали однопартийца Зеленского, проворовавшегося при закупке БПЛА и РЭБ

ВАКС отправил под арест украинского депутата Кузнецова по делу о коррупции

Нардеп Алексей Кузнецов. Обложка © Официальный сайт партии «Слуга народа»

Нардеп Алексей Кузнецов. Обложка © Официальный сайт партии «Слуга народа»

Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение о заключении под стражу народного депутата Алексея Кузнецова, представляющего партию Владимира Зеленского «Слуга народа». Его задержание связано с расследованием дела о коррупционных действиях при приобретении беспилотных аппаратов и систем радиоэлектронной борьбы, сообщает местное издание «Суспильне».

Согласно постановлению суда, представителю Рады назначено содержание под стражей сроком на 60 дней, с возможностью освобождения под залог в размере 8 миллионов гривен.

Ранее антикоррупционные структуры обнародовали детали крупной коррупционной схемы. По утверждениям следствия, в ней, помимо действующего нардепа Кузнецова, фигурируют руководители местных военных администраций и военнослужащие Национальной гвардии.

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Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины взяло под стражу экс-главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая и нардепа Алексея Кузнецова.

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Ольга Сливченко
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