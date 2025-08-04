«Песни особого назначения»: Бойцы СВО, артисты и волонтёры собрали свой фронтовой саундтрек
Движение Родники готовит к выпуску сборник песен, написанный участниками СВО
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Движение «Газманов-Родники» готовит к выпуску сборник «Песни особого назначения» — это не конкурс, а музыкальный архив, в котором звучит живой голос фронта. Об этом сообщили в пресс-службе проекта РИА Новости.
В течение нескольких месяцев организаторы собирали новые авторские композиции, написанные бойцами СВО, волонтёрами, артистами, выступающими перед солдатами, а также близкими тех, кто погиб. Главное условие: никакого ИИ, никаких релизов на цифровых площадках ранее.
Из 215 заявок экспертный совет, в который вошли Олег и Родион Газмановы, Юта, Елена Ульянова, Марина Лебедева и другие музыканты, выбрал 21 песню.
«Наша цель — сохранить живую память. Это песни, написанные в окопах, госпиталях, на передовой. Это голос времени, голос солдата — честный, пронзительный, настоящий», — подчеркнул народный артист России Олег Газманов.
А ранее Life.ru рассказывал, что Олег Газманов отметил День флага России фантастическим клипом на песню «Русский мир».