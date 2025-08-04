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Регион
4 августа, 15:07

«Песни особого назначения»: Бойцы СВО, артисты и волонтёры собрали свой фронтовой саундтрек

Движение Родники готовит к выпуску сборник песен, написанный участниками СВО

Обложка © Михаил Синицын/ТАСС

Обложка © Михаил Синицын/ТАСС

Движение «Газманов-Родники» готовит к выпуску сборник «Песни особого назначения» — это не конкурс, а музыкальный архив, в котором звучит живой голос фронта. Об этом сообщили в пресс-службе проекта РИА Новости.

В течение нескольких месяцев организаторы собирали новые авторские композиции, написанные бойцами СВО, волонтёрами, артистами, выступающими перед солдатами, а также близкими тех, кто погиб. Главное условие: никакого ИИ, никаких релизов на цифровых площадках ранее.

Из 215 заявок экспертный совет, в который вошли Олег и Родион Газмановы, Юта, Елена Ульянова, Марина Лебедева и другие музыканты, выбрал 21 песню.

Олег Газманов похвастался успехами юных артистов-патриотов из своего проекта «Родники»
Олег Газманов похвастался успехами юных артистов-патриотов из своего проекта «Родники»

«Наша цель — сохранить живую память. Это песни, написанные в окопах, госпиталях, на передовой. Это голос времени, голос солдата — честный, пронзительный, настоящий», — подчеркнул народный артист России Олег Газманов.

А ранее Life.ru рассказывал, что Олег Газманов отметил День флага России фантастическим клипом на песню «Русский мир».

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Марина Фещенко
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