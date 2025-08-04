«Песни особого назначения»: Бойцы СВО, артисты и волонтёры собрали свой фронтовой саундтрек

Движение «Газманов-Родники» готовит к выпуску сборник «Песни особого назначения» — это не конкурс, а музыкальный архив, в котором звучит живой голос фронта. Об этом сообщили в пресс-службе проекта РИА Новости.

В течение нескольких месяцев организаторы собирали новые авторские композиции, написанные бойцами СВО, волонтёрами, артистами, выступающими перед солдатами, а также близкими тех, кто погиб. Главное условие: никакого ИИ, никаких релизов на цифровых площадках ранее.

Из 215 заявок экспертный совет, в который вошли Олег и Родион Газмановы, Юта, Елена Ульянова, Марина Лебедева и другие музыканты, выбрал 21 песню.

«Наша цель — сохранить живую память. Это песни, написанные в окопах, госпиталях, на передовой. Это голос времени, голос солдата — честный, пронзительный, настоящий», — подчеркнул народный артист России Олег Газманов.