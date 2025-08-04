Полицейские обнаружили выпотрошенный труп мужчины, сложенный в форме креста

Во Франции тело мужчины обнаружили выпотрошенным и сложенным в форме креста. Как сообщает издание Le Parisien, убитому 32 года.

Инцидент произошёл на территории спортивной площадки в коммуне Пон-де-Мец на севере страны. Один из прохожих ранним утром увидел на территории парка обезображенные останки. На теле зафиксировано множество ран. В частности, следы от ножа в области шеи и спины. Вместе с тем имеются признаки вскрытия.

«Труп был найден в позе, напоминающей крест», – рассказал газете источник.

Полицией было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. По предварительным данным, преступник будто хотел устроить инсценировку. Издание подчеркнуло, что район считается спокойным – рядом расположены теннисные корты и река, а дома отсутствуют.