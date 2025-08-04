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Регион
4 августа, 15:33

Полицейские обнаружили выпотрошенный труп мужчины, сложенный в форме креста

Le Parisien: Во Франции нашли выпотрошенный труп мужчины с ножевыми ранениями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /mikeforemniakowski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /mikeforemniakowski

Во Франции тело мужчины обнаружили выпотрошенным и сложенным в форме креста. Как сообщает издание Le Parisien, убитому 32 года.

Инцидент произошёл на территории спортивной площадки в коммуне Пон-де-Мец на севере страны. Один из прохожих ранним утром увидел на территории парка обезображенные останки. На теле зафиксировано множество ран. В частности, следы от ножа в области шеи и спины. Вместе с тем имеются признаки вскрытия.

«Труп был найден в позе, напоминающей крест», – рассказал газете источник.

Полицией было возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. По предварительным данным, преступник будто хотел устроить инсценировку. Издание подчеркнуло, что район считается спокойным – рядом расположены теннисные корты и река, а дома отсутствуют.

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Два парня загадочно погибли на вписке за пару дней до дня рождения, друзья выбросили тела в парк

Ранее сообщалось, что на пляже популярного греческого курорта обнаружено тело трехлетней девочки. Оно было передано в детскую больницу для установления причин смерти и идентификации личности. Предварительно, следов насилия на теле обнаружено не было. Местные власти проверяют записи с камер наблюдения и опрашивают возможных свидетелей.

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Юлия Сафиулина
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