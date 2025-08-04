Ермак углядел «затягивание времени» в заявлении Пескова о встрече Путина и Зеленского

« Если вопрос только в подготовке — то это точно не к нам: мы готовы хоть сейчас. А вот бесконечное «не исключаем» без конкретной даты — неприемлемо », — написал Ермак в соцсетях.

Напомним, ранее Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин не исключает возможности переговоров с Владимиром Зеленским, но только после тщательной подготовки на экспертном уровне. Он отметил, что для такой встречи необходимо преодолеть определённые этапы согласований, чтобы заложить фундамент для продуктивного диалога. Путин и сам выражал готовность встретиться с Зеленским, но при этом глава государства подчёркивал, что вопрос в другом. Лидер РФ указывал на важность юридической составляющей, ведь по украинской конституции возможность продления полномочий президента не существует даже в условиях военного положения. Поэтому на мирном договоре должна стоять подпись легитимных властей