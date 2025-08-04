Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 16:12

Ермак углядел «затягивание времени» в заявлении Пескова о встрече Путина и Зеленского

Ермак: Слова Пескова о встрече на высшем уровне выглядят как затягивание времени

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Hannes P Albert

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Hannes P Albert

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал «затягиванием времени» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о возможной встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

«Если вопрос только в подготовке — то это точно не к нам: мы готовы хоть сейчас. А вот бесконечное «не исключаем» без конкретной даты — неприемлемо», — написал Ермак в соцсетях.

По его словам, аналогичную с Украиной позицию занимают и партнёры Киева. Воспользовавшись случаем, Ермак поблагодарил президента США Дональда Трампа за желание приблизить встречу на высшем уровне.

В Кремле оценили роль США в переговорах России и Украины
В Кремле оценили роль США в переговорах России и Украины

Напомним, ранее Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин не исключает возможности переговоров с Владимиром Зеленским, но только после тщательной подготовки на экспертном уровне. Он отметил, что для такой встречи необходимо преодолеть определённые этапы согласований, чтобы заложить фундамент для продуктивного диалога. Путин и сам выражал готовность встретиться с Зеленским, но при этом глава государства подчёркивал, что вопрос в другом. Лидер РФ указывал на важность юридической составляющей, ведь по украинской конституции возможность продления полномочий президента не существует даже в условиях военного положения. Поэтому на мирном договоре должна стоять подпись легитимных властей

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar