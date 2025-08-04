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4 августа, 16:10

Палаточный лагерь «Орлёнка» смыло ливнем вместе с детьми

Подъём: Под Туапсе палаточный лагерь центра Орлёнок смыло ливнем в горах

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Вблизи села Широкая Щель в Краснодарском крае палаточный лагерь детского центра «Орлёнок» был разрушен и смыт ливневым потоком, когда там находились дети. Информацию об этом сообщает издание «Подъём».

Ливень обрушился на палаточный лагерь «Орлёнка» под Туапсе. Видео © «Подъём»

Утверждается, что причиной инцидента стало решение руководства лагеря «Комсомольский» провести поход с группой, состоящей из примерно 60 детей в возрасте от 11 до 14 лет и 20 вожатых, несмотря на действующее штормовое предупреждение. Лагерь был разбит всего в метре от русла сухой реки, что оказалось страшной ошибкой.

Мать одного из маленьких пострадавших рассказала, что внезапный ливень превратил почти незаметный ручей в бурный поток, который унёс личные вещи всех участников похода. Взрослые предприняли отчаянные попытки перевести детей в безопасное место и вызвать помощь.

К счастью, серьёзных травм удалось избежать: дети получили лишь ушибы и ссадины. Родители возмущены халатностью и требуют ответов, но администрация лагеря, по их словам, уклоняется от диалога и пытается скрыть обстоятельства случившегося.

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Напомним, ранее на Краснодарский обрушился мощный ливень, принеся большие неприятности. Так, в селе Дефановка автобус с пассажирами рухнул с моста в реку, которая из-за ливней вышла из берегов. А в посёлке Лермонтово произошло обрушение моста, отрезавшее местных жителей от цивилизации.

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Ольга Сливченко
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