Tesla одобрила премию Маску в $29 млрд, чтобы удержать его в компании

Компания Tesla собирается заплатить американскому предпринимателю и основатель SpaceX Илону Маску премию в виде акций на сумму около 30 миллиардов долларов. Соответствующий документ опубликован Комиссией по ценным бумагам и биржам.

«3 августа 2025 года компания одобрила выплату премии в 96 миллионов акций ограниченного обращения Маску в рамках плана поощрения от 2019 года», — говорится в документе с пометкой, что такое количество акций стоит 29,6 миллиарда долларов.

Такое вознаграждение Маск получит, если продолжит работать во главе или в руководстве компании в течение несколько лет. Это будет своего рода стимулом для него оставаться в Tesla и применять свои уникальные управленческие навыки для компании. В документе указано, что удержание Маска «важнее, чем когда-либо» для организации. Поскольку на фоне бума в сфере искусственного интеллекта конкуренция на рынке труда за талантливых сотрудников ужесточилась.

Данному вознаграждению предшествовал скандал. Миллиардер заявлял, что уйдет из Tesla, если не получит больше контроля над автопроизводителем. Пока он владеет 13% и является самым крупнейшим из акционеров. Однако ему нужно больше — 25%, поскольку без этого количества он не сможет противостоять активистам и обеспечить ответственное внедрение ИИ. В 2024 году вознаграждение на рекордные 56 миллиардов, одобренное в 2018 году, было отключено. Акционер Tesla Ричард Торнетта потребовал аннулировать бонус, поскольку это было бы несправедливо по отношению к другим работникам. В итоге суд в штате Делавэр одобрил это.