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4 августа, 16:48

В Калужской области отменили фестиваль Сигнал из-за угрозы атаки дронов

Обложка © VK / Signal

Обложка © VK / Signal

В Калужской области отменили музыкальный фестиваль «Сигнал». Об этом сообщил глава Дзержинского района Егор Вирков. Причиной он назвал угрозу безопасности.

«По обсуждению в соцсетях проведения музыкального фестиваля «Сигнал» сообщаю что, учитывая потенциальные риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов, проведение фестиваля современной музыки «Сигнал» на территории арт-парка «Никола-Ленивец» может представлять угрозу жизни и здоровью участников», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Виркова.

Он добавил, что организаторы фестиваля ещё в апреле знали об этом решении. Глава района в заключение своего поста ещё раз подчеркнул, что в целях обеспечения противодействия терроризму, а также в связи с инцидентами в прошлые годы, проведение мероприятия в этом году не представляется возможным.

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Никита Никонов
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