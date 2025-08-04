В Калужской области отменили фестиваль Сигнал из-за угрозы атаки дронов

«По обсуждению в соцсетях проведения музыкального фестиваля «Сигнал» сообщаю что, учитывая потенциальные риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов, проведение фестиваля современной музыки «Сигнал» на территории арт-парка «Никола-Ленивец» может представлять угрозу жизни и здоровью участников», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Виркова.

Он добавил, что организаторы фестиваля ещё в апреле знали об этом решении. Глава района в заключение своего поста ещё раз подчеркнул, что в целях обеспечения противодействия терроризму, а также в связи с инцидентами в прошлые годы, проведение мероприятия в этом году не представляется возможным.