В Калужской области отменили фестиваль Сигнал из-за угрозы атаки дронов
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В Калужской области отменили музыкальный фестиваль «Сигнал». Об этом сообщил глава Дзержинского района Егор Вирков. Причиной он назвал угрозу безопасности.
«По обсуждению в соцсетях проведения музыкального фестиваля «Сигнал» сообщаю что, учитывая потенциальные риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов, проведение фестиваля современной музыки «Сигнал» на территории арт-парка «Никола-Ленивец» может представлять угрозу жизни и здоровью участников», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Виркова.
Он добавил, что организаторы фестиваля ещё в апреле знали об этом решении. Глава района в заключение своего поста ещё раз подчеркнул, что в целях обеспечения противодействия терроризму, а также в связи с инцидентами в прошлые годы, проведение мероприятия в этом году не представляется возможным.
Ранее в Кремле объяснили отмену парада и салюта ко Дню ВМФ в Петербурге. Там отметили, что это было сделано по соображениям безопасности.