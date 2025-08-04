Суд Вены разрешил «Нафтогазу Украины» продавать российские активы
Нафтогаз Украины: Венский суд разрешил взыскать российские активы на €120 млн
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Российские активы на территории Австрии на сумму свыше €120 миллионов могут быть взысканы по решению Венского районного. Об этом заявили представители группы «Нафтогаз Украины».
«Суд разрешил обременение более 20 объектов недвижимости России на территории Австрии, которые будут проданы через аукцион. Общая стоимость этих активов превышает €120 млн», — сообщили в компании.
Согласно информации «Нафтогаза Украины», австрийская судебная инстанция выдала разрешение на принудительную реализацию арбитражного постановления, известного как «Крымское решение». Оно предусматривает компенсацию от РФ в размере более 5 миллиардов долларов США за «потери активов» «Нафтогаза» в Крыму. Решение принял суд в Гааге, позже его подтвердил Верховный суд Нидерландов.
Ранее российский суд запретил «Нафтогазу» судиться с «Газпромом» за рубежом. Решение также распространяется на меры, связанные с арестом имущества российской компании и её аффилированных лиц. Запрет введён на время основного разбирательства.