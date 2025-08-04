Сочи проиграл Рубину, потерпев третье поражение подряд в РПЛ

В матче третьего тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» одержал победу над «Сочи» со счётом 2:1. Матч состоялся в Казани.

У победителей отличился Мирлинд Даку, забивший гол на 12-й минуте с пенальти и на 78-й минуте. На 86-й минуте защитник «Рубина» Алексей Грицаенко забил мяч в собственные ворота.

«Сочи» продолжает неудачный старт, потерпев третье поражение подряд и занимая последнюю строчку турнирной таблицы. Грозненский «Ахмат», «Ростов» и «Пари Нижний Новгород» также пока не заработали ни одного очка в новом сезоне.

«Рубин» одержал вторую победу в сезоне, поднявшись на четвёртую позицию в таблице с 7 набранными очками. В следующем туре, 9 августа, казанцы встретятся с ЦСКА в Москве. В свою очередь, «Сочи» 10 августа примет на своём поле московское «Динамо».