Внучка Ельцина опубликовала новые фото с младшим сыном Березовского
Мария Юмашева и Глеб Березовский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yumashka
Внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева показала новые фотографии с младшим сыном бизнесмена Бориса Березовского Глебом. Они были опубликованы в соцсети Instagram*.
На одном из снимков пара запечатлена на фоне заката: Мария и Глеб обнимают друг друга, стоя у воды. В галерее также присутствует селфи Юмашевой в солнцезащитных очках. Фотографии были подписаны французским словом «les vacances», которое переводится как отпуск или каникулы.
А ранее фигурист Илья Авербух рассказал, что иногда он переживает из-за разницы в возрасте с супругой Лизой Арзамасовой. По его словам, было бы «идеально», будь разница не такая большая, но благодаря этому фактору спортсмен осознаёт всю ценность каждого проведённого дня с возлюбленной и не хочет тратить время на пререкания. Арзамасова же призналась, что не чувствует большой разницы в возрасте — главное, они с мужем сошлись во взглядах на мир и на то, какой должна быть семья.
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