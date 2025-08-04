Внучка Ельцина опубликовала новые фото с младшим сыном Березовского

На одном из снимков пара запечатлена на фоне заката: Мария и Глеб обнимают друг друга, стоя у воды. В галерее также присутствует селфи Юмашевой в солнцезащитных очках. Фотографии были подписаны французским словом «les vacances», которое переводится как отпуск или каникулы.

А ранее фигурист Илья Авербух рассказал, что иногда он переживает из-за разницы в возрасте с супругой Лизой Арзамасовой. По его словам, было бы «идеально», будь разница не такая большая, но благодаря этому фактору спортсмен осознаёт всю ценность каждого проведённого дня с возлюбленной и не хочет тратить время на пререкания. Арзамасова же призналась, что не чувствует большой разницы в возрасте — главное, они с мужем сошлись во взглядах на мир и на то, какой должна быть семья.