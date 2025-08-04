Раскрыт подлинный возраст солистки группы Reflex Ирины Нельсон
Super: Солистка Reflex Ирина Нельсон скрывала свой возраст, занизив его на 10 лет
Ирина Нельсон. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irinanelson
Солистка группы Reflex Ирина Нельсон оказалась значительно старше, чем привыкли думать её поклонники. Об этом сообщает издание Super со ссылкой на источник.
Много лет артистка уверяла, что родилась 19 апреля 1972 года. Эти данные не вызывали вопросов, и публика воспринимала их как достоверные. Однако выяснилось, что реальная дата рождения Нельсон — 1962 год. Следовательно, певице сейчас 63 года, а не 53, как считалось ранее.
А ранее поэт Владимир Ильичёв рассказал, что у композитора Юрия Антонова есть «тайные дети» — дочь, живущая во Франции и сын, который остался в России. По его словам, эта тема является запретной в их разговорах, и не стал вдаваться в детали. Отмечается, что у Антонова было три брака: первая супруга эмигрировала в США, вторая находится в Хорватии, а третья — во Франции.