Раскрыт подлинный возраст солистки группы Reflex Ирины Нельсон

Много лет артистка уверяла, что родилась 19 апреля 1972 года. Эти данные не вызывали вопросов, и публика воспринимала их как достоверные. Однако выяснилось, что реальная дата рождения Нельсон — 1962 год. Следовательно, певице сейчас 63 года, а не 53, как считалось ранее.

А ранее поэт Владимир Ильичёв рассказал, что у композитора Юрия Антонова есть «тайные дети» — дочь, живущая во Франции и сын, который остался в России. По его словам, эта тема является запретной в их разговорах, и не стал вдаваться в детали. Отмечается, что у Антонова было три брака: первая супруга эмигрировала в США, вторая находится в Хорватии, а третья — во Франции.