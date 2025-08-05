Соединённые Штаты Америки и Североатлантический альянс запускают новый механизм помощи Украине через инициативу PURL. Об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

Глава военного ведомства отметил, что в настоящее время рассматриваются быстрые поставки военных грузов на Украину через добровольческие взносы государств НАТО. Инициатива реализуется в рамках договорённостей между главарём киевского режима Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генсеком Североатлантического блока Марком Рютте.