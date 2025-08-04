Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Украина и НАТО потерпели поражение, а президенту Владимиру Зеленскому «пришёл конец». Об этом он написал в социальной сети X.

«Украина теряет территории. Какой бы ни была драма слов между Россией и США — реальность такова! Украина проиграла, НАТО проиграло, Зеленскому конец!» — подчеркнул политик.

Филиппо призвал прекратить финансирование Киева, а также потребовал выхода Франции из Евросоюза и Североатлантического альянса.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о продвижении российских войск. На прошлой неделе Минобороны РФ объявило об освобождении населённых пунктов Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка, Александро-Калиново и Часов Яр в Донецкой народной республике, а также Темировки в Запорожской области.