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Регион
4 августа, 09:42

Во Франции призвали Украину и НАТО признать поражение

Флориан Филиппо: Украина проиграла, НАТО потерпело поражение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Украина и НАТО потерпели поражение, а президенту Владимиру Зеленскому «пришёл конец». Об этом он написал в социальной сети X.

«Украина теряет территории. Какой бы ни была драма слов между Россией и США — реальность такова! Украина проиграла, НАТО проиграло, Зеленскому конец!» — подчеркнул политик.

Филиппо призвал прекратить финансирование Киева, а также потребовал выхода Франции из Евросоюза и Североатлантического альянса.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о продвижении российских войск. На прошлой неделе Минобороны РФ объявило об освобождении населённых пунктов Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка, Александро-Калиново и Часов Яр в Донецкой народной республике, а также Темировки в Запорожской области.

Ранее Дональд Трамп сократил срок, отведённый на достижение мира между Россией и Украиной, до десяти дней. В случае провала переговоров он пригрозил санкциями и торговыми мерами.

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Марина Фещенко
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