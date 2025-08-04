Во Франции призвали Украину и НАТО признать поражение
Флориан Филиппо: Украина проиграла, НАТО потерпело поражение
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Украина и НАТО потерпели поражение, а президенту Владимиру Зеленскому «пришёл конец». Об этом он написал в социальной сети X.
«Украина теряет территории. Какой бы ни была драма слов между Россией и США — реальность такова! Украина проиграла, НАТО проиграло, Зеленскому конец!» — подчеркнул политик.
Филиппо призвал прекратить финансирование Киева, а также потребовал выхода Франции из Евросоюза и Североатлантического альянса.
Заявление прозвучало на фоне сообщений о продвижении российских войск. На прошлой неделе Минобороны РФ объявило об освобождении населённых пунктов Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка, Александро-Калиново и Часов Яр в Донецкой народной республике, а также Темировки в Запорожской области.
Ранее Дональд Трамп сократил срок, отведённый на достижение мира между Россией и Украиной, до десяти дней. В случае провала переговоров он пригрозил санкциями и торговыми мерами.