13 украинских беспилотников сбиты над Брянской и Калужской областями за два часа

« С 22:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 12 – над территорией Брянской области и один – над территорией Калужской области », — говорится в сообщении.

А ранее военный лётчик и генерал-майор Владимир Попов заявил, что украинские дроны для массированного удара по Волгоградской области могли запустить с корабля в Каспийском море. По его словам, БПЛА однозначно были запущены не с территории Украины. По мнению генерал-майора, возможными местами запуска дронов для атаки на Волгоград также могут быть южные районы РФ или территория Казахстана.