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Регион
4 августа, 22:00

13 украинских беспилотников сбиты над Брянской и Калужской областями за два часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Расчёты противовоздушной обороны России уничтожили 13 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 22:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 12 – над территорией Брянской области и один – над территорией Калужской области», — говорится в сообщении.

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А ранее военный лётчик и генерал-майор Владимир Попов заявил, что украинские дроны для массированного удара по Волгоградской области могли запустить с корабля в Каспийском море. По его словам, БПЛА однозначно были запущены не с территории Украины. По мнению генерал-майора, возможными местами запуска дронов для атаки на Волгоград также могут быть южные районы РФ или территория Казахстана.

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Тимур Хингеев
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