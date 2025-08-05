Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 22:33

ВСУ пытаются атаковать Ростовскую область, работает система ПВО

SHOT: В Ростовской области прогремела серия из пяти взрывов

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Местные жители сообщают о громких звуках в хуторе Калинин и городе Шахты Ростовской области. Об этом пишет SHOT.

По предварительной информации, в регионе работает система противовоздушной обороны. По данным телеграм-канала, была слышна серия из пяти взрывов. Очевидцы также наблюдали вспышки в небе. В данный момент официальной информации нет.

В Сети появилось видео пролёта группы из семи «Гераней» над Украиной
В Сети появилось видео пролёта группы из семи «Гераней» над Украиной

Ранее 13 украинских беспилотников были сбиты над Брянской и Калужской областями за два часа. С 22:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 12 – над территорией Брянской области и один – над территорией Калужской области.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar