ВСУ пытаются атаковать Ростовскую область, работает система ПВО

Местные жители сообщают о громких звуках в хуторе Калинин и городе Шахты Ростовской области. Об этом пишет SHOT.

По предварительной информации, в регионе работает система противовоздушной обороны. По данным телеграм-канала, была слышна серия из пяти взрывов. Очевидцы также наблюдали вспышки в небе. В данный момент официальной информации нет.