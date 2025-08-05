ВСУ пытаются атаковать Ростовскую область, работает система ПВО
SHOT: В Ростовской области прогремела серия из пяти взрывов
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Местные жители сообщают о громких звуках в хуторе Калинин и городе Шахты Ростовской области. Об этом пишет SHOT.
По предварительной информации, в регионе работает система противовоздушной обороны. По данным телеграм-канала, была слышна серия из пяти взрывов. Очевидцы также наблюдали вспышки в небе. В данный момент официальной информации нет.
Ранее 13 украинских беспилотников были сбиты над Брянской и Калужской областями за два часа. С 22:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 12 – над территорией Брянской области и один – над территорией Калужской области.