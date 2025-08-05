Арбуз-убийца: Эксперт раскрыла, почему не всем пожилым людям можно есть самые летние ягоды

Арбузы и дыни — источники витаминов и жидкости, но для некоторых пожилых людей они могут представлять серьёзную угрозу, если есть их слишком много или употреблять при определённых заболеваниях. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук.

«Основная опасность — высокая нагрузка на почки и выраженный мочегонный эффект. Арбузы и дыни следует ограничить людям с хронической болезнью почек (ХБП) 3-й стадии, чтобы избежать отёков и повышения давления. При сниженной функции почек нарушается выведение калия, что может привести к аритмии», — предупреждает эксперт.

Пациентам с хронической сердечной недостаточностью (во избежание проблем с отёками и повышенным артериальным давлением) назначают диуретики, которые помогают выводить лишнюю воду из организма. Употребление вместе с дыней и арбузом лишней жидкости создаёт дополнительную нагрузку на сердце, что усугубляет состояние человека. Сочетание с мочегонными препаратами усиливает риск обезвоживания и потери электролитов (натрия, калия), поделилась собеседница Life.ru.

Больным сахарным диабетом также следует ограничивать употребление арбуза и дыни. Это связано с тем, что у этих фруктов высокий гликемический индекс (выше 60–70), и они быстрее повышают уровень сахара в крови. Насколько ограничить их определит врач. Зная о своих заболеваниях, можно минимизировать риски от употребления арбуза и дыни.

Несколько простых правил:

1) Не есть арбуз и дыню натощак — это приводит к резкому скачку сахара.

2) Употреблять арбуз и дыню только в качестве десерта после сбалансированного приёма пищи, состоящего из белков (курица, рыба, мясо, творог), полезных жиров (авокадо, оливковое масло) и клетчатки (овощи и зелень).

3) Съедать порцию до 16:00, чтобы избежать ночных позывов в туалет и легче усвоить углеводы.

4) Безопасная порция — не более 200–300 г арбуза или дыни за один приём.

Совет для диабетиков: измерьте сахар в крови до и после употребления арбуза или дыни. Если уровень очень высокий, исключите продукт из рациона.