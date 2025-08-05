Арбуз-убийца: Эксперт раскрыла, почему не всем пожилым людям можно есть самые летние ягоды
Доцент Онуфрийчук: Арбузы и дыни опасны высокой нагрузкой на почки
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Арбузы и дыни — источники витаминов и жидкости, но для некоторых пожилых людей они могут представлять серьёзную угрозу, если есть их слишком много или употреблять при определённых заболеваниях. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук.
«Основная опасность — высокая нагрузка на почки и выраженный мочегонный эффект. Арбузы и дыни следует ограничить людям с хронической болезнью почек (ХБП) 3-й стадии, чтобы избежать отёков и повышения давления. При сниженной функции почек нарушается выведение калия, что может привести к аритмии», — предупреждает эксперт.
Пациентам с хронической сердечной недостаточностью (во избежание проблем с отёками и повышенным артериальным давлением) назначают диуретики, которые помогают выводить лишнюю воду из организма. Употребление вместе с дыней и арбузом лишней жидкости создаёт дополнительную нагрузку на сердце, что усугубляет состояние человека. Сочетание с мочегонными препаратами усиливает риск обезвоживания и потери электролитов (натрия, калия), поделилась собеседница Life.ru.
Больным сахарным диабетом также следует ограничивать употребление арбуза и дыни. Это связано с тем, что у этих фруктов высокий гликемический индекс (выше 60–70), и они быстрее повышают уровень сахара в крови. Насколько ограничить их определит врач. Зная о своих заболеваниях, можно минимизировать риски от употребления арбуза и дыни.
Несколько простых правил:
1) Не есть арбуз и дыню натощак — это приводит к резкому скачку сахара.
2) Употреблять арбуз и дыню только в качестве десерта после сбалансированного приёма пищи, состоящего из белков (курица, рыба, мясо, творог), полезных жиров (авокадо, оливковое масло) и клетчатки (овощи и зелень).
3) Съедать порцию до 16:00, чтобы избежать ночных позывов в туалет и легче усвоить углеводы.
4) Безопасная порция — не более 200–300 г арбуза или дыни за один приём.
Совет для диабетиков: измерьте сахар в крови до и после употребления арбуза или дыни. Если уровень очень высокий, исключите продукт из рациона.
Если после употребления арбуза появились слабость, головокружение или отёки — срочно обратитесь к врачу. Летние фрукты должны приносить удовольствие, а не проблемы со здоровьем. Для пожилых с умеренно выраженными заболеваниями допустимы небольшие порции арбуза (100–150 г) в первой половине дня после консультации с лечащим врачом.
Ранее россиянам объяснили, можно ли «чистить» кишечник арбузом или дыней. Эксперт отметила, что при так называемой «арбузной диете» уходит избыточная жидкость, уменьшаются отёки, появляется ощущение лёгкости. И хотя это не является настоящим «очищением», эффект может восприниматься именно таким образом, особенно у людей, склонных к задержке жидкости в организме. Кроме того, клетчатка и пектин, содержащиеся в арбузах и дынях, стимулируют перистальтику кишечника, улучшают пищеварение, устраняют чувство тяжести и способствуют нормализации стула.