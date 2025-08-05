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4 августа, 23:42

В Миллерово Ростовской области авария в сетях оставила часть потребителей без света

SHOT: Не менее 10 взрывов прозвучало над городами Миллерово и Белая Калитва

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Не менее десяти взрывов прозвучало над городами Миллерово, Белая Калитва и в станице Тацинская Ростовской области. Об этом сообщает SHOT.

По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. По словам местных жителей, было видно множество вспышек в небе. На нескольких улицах Миллерово отключилось электричество. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Компания «Донэнерго» сообщила об аварии в сетях, из-за которой часть потребителей осталась без электричества.

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Ранее в Ростовской области прогремела серия из пяти взрывов. Местные жители сообщили о громких звуках в хуторе Калинин и городе Шахты. Очевидцы также наблюдали вспышки в небе. В данный момент официальной информации нет.

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Алена Пенчугина
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