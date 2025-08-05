В Миллерово Ростовской области авария в сетях оставила часть потребителей без света

Не менее десяти взрывов прозвучало над городами Миллерово, Белая Калитва и в станице Тацинская Ростовской области. Об этом сообщает SHOT.

По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. По словам местных жителей, было видно множество вспышек в небе. На нескольких улицах Миллерово отключилось электричество. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Компания «Донэнерго» сообщила об аварии в сетях, из-за которой часть потребителей осталась без электричества.