Аймани Кадырова награждена орденом за заслуги перед Херсонской областью

Мать главы Чечни Аймани Кадырова получила знак ордена «За заслуги перед Херсонской областью» первой степени. Об этом сообщил глава правительства республики Магомед Даудов.

Награда была присуждена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо за вклад в развитие сотрудничества и помощь в выполнении задач в ходе специальной военной операции (СВО) на территории региона.