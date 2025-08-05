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Регион
4 августа, 23:57

Аймани Кадырова награждена орденом за заслуги перед Херсонской областью

Аймани Кадырова. Обложка © Telegram / ЛОРД

Аймани Кадырова. Обложка © Telegram / ЛОРД

Мать главы Чечни Аймани Кадырова получила знак ордена «За заслуги перед Херсонской областью» первой степени. Об этом сообщил глава правительства республики Магомед Даудов.

Награда была присуждена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо за вклад в развитие сотрудничества и помощь в выполнении задач в ходе специальной военной операции (СВО) на территории региона.

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А ранее секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров был назначен ответственный за гуманитарную помощь жителям Газы. В республике возобновляют сбор средств и материалов для помощи палестинскому населению, который ранее был приостановлен.

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Тимур Хингеев
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