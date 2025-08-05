В Подмосковье врачи избавили пациентку от слепоты, вызванной сахарным диабетом

В Московской области врачи восстановили зрение 16-летней пациентке, лишившейся способности видеть из-за осложнений сахарного диабета первого типа. Об этом сообщили в Детском центре имени Рошаля.

Результат операции. Фото © Telegram / Детский центр им. Рошаля

«Всего за 3 месяца 16-летняя девушка утратила возможность видеть из-за осложнений сахарного диабета 1 типа и нуждалась в постоянной помощи близких. Без своевременного вмешательства слепота могла стать необратимой», — говорится в сообщении.

Пациентка проходила лечение под контролем специалистов из нескольких направлений — эндокринологии и офтальмохирургии. Была выполнена факоэмульсификация — хирургическая процедура удаления помутневшего хрусталика с последующей имплантацией интраокулярной линзы с расширенным фокусом.

Заведующий отделением микрохирургии глаза Леонид Кононов отметил, что у девушки также диагностировали близорукость. Использованная линза устранила катаракту и обеспечила восстановление полного зрения без необходимости носить очки. Операция прошла без осложнений, и уже на следующий день после снятия повязки пациентка смогла вновь видеть окружающий мир. В настоящее время девушка готовится к выписке.