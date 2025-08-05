В Москве пройдёт чемпионат по тетрису, принять участие смогут все желающие

На форуме «Территория будущего. Москва 2030» пройдёт чемпионат по тетрису. Об этом сообщили в пресс-службе градостроительного комплекса столицы.

«Если пытаться найти игру, знакомую всем поколениям, то тетрис приходит на ум сразу. Почему его так любят и дети, и взрослые? Потому что в игре нужно проявлять смекалку, стратегически мыслить, уметь быстро реагировать. И главное – есть наглядный результат», — отметила первый замначальника управления координации деятельности комплекса Мария Дерунова.

Играть смогут все желающие. Специальные тетрис-станции разместят на нескольких площадках: в павильоне «Искусство строить» в «Лужниках», на территории МГТУ имени Баумана, в научно-техническом центре «Сколково», на ВДНХ у музейного комплекса «Буран», а также в парке 50-летия Октября.

Тридцать участников пройдут в полуфинал, который состоится 13 сентября, а десять лучших встретятся в финале 14 сентября. Он будет показан на медиафасаде Останкинской башни. Форум «Территория будущего. Москва 2030» проходит с 1 августа и завершится в день решающих игр по тетрису.