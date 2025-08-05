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5 августа, 02:37

У Крымского моста со стороны Тамани образовалась очередь из 712 машин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

У Крымского моста образовалась очередь из 712 машин на досмотр со стороны Тамани. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал, отслеживающий обстановку на подъездах к переправе.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 712 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с керченской стороны очередь на досмотр отсутствует.

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Ранее в очередях на подъезде к Крымскому мосту стояли более четырёх тысяч машин. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 2850 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стояли 1218 автомобилей.

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Алена Пенчугина
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