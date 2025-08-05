У Крымского моста со стороны Тамани образовалась очередь из 712 машин

У Крымского моста образовалась очередь из 712 машин на досмотр со стороны Тамани. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал, отслеживающий обстановку на подъездах к переправе.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 712 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с керченской стороны очередь на досмотр отсутствует.