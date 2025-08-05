Слюсарь: В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция

В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района Ростовской области в результате массированной воздушной атаки загорелась подстанция. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, пожар на площади 500 кв.м был ликвидирован.

«Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Произошли возгорания», — написал он в своём телеграм-канале.

Слюсарь добавил, что в станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. К счастью, никто из людей не пострадал.