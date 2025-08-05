Минэнерго Румынии ввело ЧС из-за загрязнённой нефти из Азербайджана

Румынское Министерство энергетики сообщило о введении чрезвычайного режима из-за проблем с качеством импортируемой нефти из Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В период с 16 по 18 июля OMV Petrom SA (Румынская нефтяная компания. — Прим. Life.ru) приняла судно с азербайджанской нефтью (92 тыс. тонн), загруженное в порту Джейхан (Турция). В результате повторных анализов и при разгрузке выяснилось, что эта партия нефти была загрязнена органическими хлоридами в порту погрузки», — говорится в сообщении. В итоге было решено отказаться от дальнейших поставок такой нефти.

Министерство уведомило Европейскую комиссию и объявило кризисное состояние из-за ситуации. В результате 184 тысячи тонн нефти, предназначенной для нефтеперерабатывающего завода Petrobrazi, оказались недоступны.

Для обеспечения бесперебойной работы завода необходимо около 80 тысяч тонн сырой нефти и 30 тысяч тонн дизельного топлива. Эти ресурсы планируется покрыть за счёт национальных резервов, что возможно только в случае чрезвычайной ситуации.