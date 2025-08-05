Минэнерго Румынии ввело ЧС из-за загрязнённой нефти из Азербайджана
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Румынское Министерство энергетики сообщило о введении чрезвычайного режима из-за проблем с качеством импортируемой нефти из Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В период с 16 по 18 июля OMV Petrom SA (Румынская нефтяная компания. — Прим. Life.ru) приняла судно с азербайджанской нефтью (92 тыс. тонн), загруженное в порту Джейхан (Турция). В результате повторных анализов и при разгрузке выяснилось, что эта партия нефти была загрязнена органическими хлоридами в порту погрузки», — говорится в сообщении. В итоге было решено отказаться от дальнейших поставок такой нефти.
Министерство уведомило Европейскую комиссию и объявило кризисное состояние из-за ситуации. В результате 184 тысячи тонн нефти, предназначенной для нефтеперерабатывающего завода Petrobrazi, оказались недоступны.
Для обеспечения бесперебойной работы завода необходимо около 80 тысяч тонн сырой нефти и 30 тысяч тонн дизельного топлива. Эти ресурсы планируется покрыть за счёт национальных резервов, что возможно только в случае чрезвычайной ситуации.
А ранее российский экономист Евгений Сталь заявил, что, несмотря на внешние санкции со стороны Европы, российская нефть остаётся для стран Азии самым выгодным вариантом. По его мнению, даже снижение потолка не пугает импортёров из-за высокого спроса, а определённые страны и вовсе научились обходить санкции. Из-за внешних давлений возможны точечные заморозки сделок или временные паузы, тем не менее, массового отказа не будет, уверен эксперт.